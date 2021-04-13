مقتل 9 عناصر من الجيش الأفغاني بهجوم لطالبان شمالي البلاد

قتل 9 عناصر من الجيش الأفغاني وجرح 5 آخرين في هجوم لطالبان على نقطة أمنية بولاية بلخ شمالي البلاد.

كابول - سبوتنيك. استهدف مسلحو حركة طالبان نقطة أمنية للجيش الأفغاني في ولاية بلخ شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر حكومي بالولاية في تصريح لسبوتنيك: "شن مسلحو طالبان هجوما على نقطة أمنية للجيش الوطني الأفغاني في منطقة شامتال بولاية بلخ مساء أمس، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة 5 آخرين".

يتبع...