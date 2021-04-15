هيونداي: سنطلق 21 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول 2030

كشفت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية عن إطلاقها 21 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

وبحسب بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، فقد أعلنت مجموعة "هيونداي موتور" اليوم الخميس، أنها ستطلق 21 طرازا كهربائيا في الصين بحلول عام 2030.

وقال البيان إن هيونداي ستقوم مع شركة "كيا" التابعة لها بإطلاق 21 سيارة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين والمركبات الكهربائية الأخرى تدريجيا.

وأوضح أن من بين هذه السيارات الجديدة، سيارة "أيونيك 5" لشركة "هيونداي" وسيارة "إي في 8" لشركة "كيا"، في الصين في العام المقبل، للحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية هناك.

يشار إلى أن "هيونداي" كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها و"كيا"، اللتين تشكلان معًا خامس أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات، ستخفضان عدد سيارات محركات الاحتراق في تشكيلتها الصينية من 21 إلى 14 سيارة بحلول عام 2025، لتلبية طلبات العملاء الصينيين.

وكانت شركات صناعة السيارات قد عانت من تراجع المبيعات في الصين في السنوات الأخيرة بسبب التأثير المستمر للنزاع الدبلوماسي بين سيئول وبكين حول نشر النظام الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية في عام 2017.

وبحسب الوكالة الكورية فإن مجموعة هيونداي تخطط لبناء أول مصنع خارجي لأنظمة خلايا وقود الهيدروجين في الصين بحلول العام المقبل، وذلك تحقيقا لتقدم في سوق مركبات الهيدروجين بها.

وقد بدأت المجموعة في مارس في بناء مصنع "إتش تي دبليو أو غوانزو" في مدينة "غوانزو" بالصين لأنظمة خلايا وقود الهيدروجين بهدف إنتاج 6,500 وحدة في السنة بدءًا من عام 2023. وسيكون المصنع مملوكا بالكامل لمجموعة السيارات الكورية.

وتتوقع "هيونداي" أن يزداد الطلب على أنظمة خلايا وقود الهيدروجين في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تسعى الحكومة الصينية إلى توفير مليون سيارة تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2035.

وتهدف "هيونداي" في خارطة الطريق الواسعة المتعلقة بأعمال الهيدروجين إلى إنتاج 500,000 مركبة هيدروجينية و700,000 من أنظمة خلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2030، لتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق مركبات الهيدروجين العالمية.

وتدير الشركة حاليا مصنعا محليا لأنظمة خلايا وقود الهيدروجين، كما تخطط لبناء مصانع أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.