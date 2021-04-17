إسرائيل: نفعل كل ما يلزم لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

ووفقا لما نشرته "رويترز" على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، قال أشكينازي إن المناقشات تركزت حول إمكانيات البناء على الازدهار والاستقرار في المنطقة.

وذلك في حديث له بعد قمة مع نظيريه اليوناني والقبرصي وممثل رفيع المستوى من الإمارات في مدينة بافوس (قبرص).

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لقد أخذنا وقتا لمناقشة التحديات التي تشكلها إيران وحزب الله والمتطرفون الآخرون على استقرار الشرق الأوسط وعلى السلام الإقليمي".

وأضاف: "سنفعل كل ما يلزم لمنع هذا المتطرف... وبالتأكيد لمنع هذا النظام من امتلاك أسلحة نووية".

من جهة أخرى اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل، بالوقوف وراء عملية استهداف نظام الطاقة الداخلي، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في منشأة "نطنز" النووية؛ متوعدا بالرد على الهجوم.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إتمام بلاده تخصيب اليورانيوم ليلة أمس الجمعة، بنسبة 60%.

وحذرت الدول الأوروبية، الأربعاء الماضي، من أن قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، يجعلها قريبة من امتلاك القنبلة النووية.