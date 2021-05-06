قطر: الصاروخ الصيني على بعد 200 كم من الأرض

كشفت دار التقويم القطري عن أن الصاروخ الصيني المفقود في الفضاء أصبح على ارتفاع 200كم تقريبا من الأرض.

وبحسب جريدة الراية القطرية فقد أكدت دار التقويم القطرية أن الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" والذي فقدته الصين في الفضاء، يتحرك الآن على ارتفاع 200 كم من الأرض.

دار التقويم القطري: فقدت وكالة الفضاء الصينية التحكم في الصاروخ (Long March 5B)، والذي تم اطلاقه يوم 28 أبريل، وهو يكمل دورة حول الأرض كل 90 دقيقة، ويتحرك الآن على ارتفاع 200 كم تقريبًا، ويكمن التخوف من سقوط حطام الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان بعد اختراقه للغلاف الجوي الأرضي pic.twitter.com/6FPF7fNIYp — الراية القطرية (@alraya_n) May 6, 2021

وأكدت أن الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم 28 أبريل/ نيسان الماضي، يكمل دورة حول الأرض كل 90 دقيقة، لافتة إلى أن الخوف يكمن من سقوط حطام الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان بعد اختراقه للغلاف الجوي الأرضي.

وقد توقع خبراء سقوط الصاروخ وتحطمه في نقطة غير محددة في المنطقة الممتدة بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الأمريكية أثناء عودته إلى الأرض يوم 10 مايو الجاري بعد خروجه عن السيطرة، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

يشار إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم الخميس الماضي صاروخا يبلغ طوله 30 متراً ووزنه 21 طناً، ويتحرك ، بسرعة حوالي 27600 كم في الساعة، ويحمل المركبة "تيانهي" وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة "سي.إس.إس"".