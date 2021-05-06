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    وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020

    أسعار النفط تتراجع بسبب ارتفاع إصابات كورونا في الهند

    © AP Photo / Ernesto Vargas
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    تراجعت أسعار النفط العالمية متأثرة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وغيرها.

    وبحسب "روتيرز" فإن تراجع أسعار النفط جاء بعد ارتفاع سابق اليوم الخميس، وذلك رغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكي.

    حقل نفطي
    © Sputnik . Boris Babanov
    أسعار النفط ترتفع بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

    ووفقا للوكالة الأمريكية فقد سجلت الإصابات والوفيات في الهند أعدادا يومية قياسية مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى.

    وقال كومرتس بنك "الأعداد القياسية للإصابات الجديدة في الهند تتصدر عناوين الأخبار وتؤجج المخاوف من أن الطلب قد يتعافى بوتيرة أبطأ".

    وعن الأرقام التي حققتها مختلف التعاملات، فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 68.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 65.32 دولار للبرميل.

    يشار إلى أن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعا بسبب تخفيف القيود في أوروبا وانخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

    ونقلت "رويترز" عن محللين أنه "مع استمرار توزيع اللقاحات واستمرار بدء موسم القيادة الصيفي المكبوت، يفترض أن يتسارع هذا الاتجاه، أن يُبقي الطلب على وقود السيارات قويا ويدعم ثقة السوق في قصة التعافي".

    من جهتها كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أكدت أمس الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت بما يفوق التوقعات كثيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج مصافي التكرير وقفزة للصادرات.

    وهبطت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل نيسان إلى 485.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

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