أسعار النفط تتراجع بسبب ارتفاع إصابات كورونا في الهند

وبحسب "روتيرز" فإن تراجع أسعار النفط جاء بعد ارتفاع سابق اليوم الخميس، وذلك رغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكي.

ووفقا للوكالة الأمريكية فقد سجلت الإصابات والوفيات في الهند أعدادا يومية قياسية مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى.

وقال كومرتس بنك "الأعداد القياسية للإصابات الجديدة في الهند تتصدر عناوين الأخبار وتؤجج المخاوف من أن الطلب قد يتعافى بوتيرة أبطأ".

وعن الأرقام التي حققتها مختلف التعاملات، فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 68.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 65.32 دولار للبرميل.

يشار إلى أن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعا بسبب تخفيف القيود في أوروبا وانخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن محللين أنه "مع استمرار توزيع اللقاحات واستمرار بدء موسم القيادة الصيفي المكبوت، يفترض أن يتسارع هذا الاتجاه، أن يُبقي الطلب على وقود السيارات قويا ويدعم ثقة السوق في قصة التعافي".

من جهتها كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أكدت أمس الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت بما يفوق التوقعات كثيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج مصافي التكرير وقفزة للصادرات.

وهبطت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل نيسان إلى 485.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.