إيران تفتح الثلاثاء المقبل باب الترشيح للانتخابات الرئاسية

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن الثلاثاء المقبل هو موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، على أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في 26 و27 يونيو/ حزيران القادم.

وقد اكدت الداخلية الإيرانية أن الانتخابات التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة السادسة لانتخابات المجالس الإسلامية البلدية للمدن والقرى والعشائر الرحل سيتم إجراؤها بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور الإيراني، كان قد حدد في أغسطس/ آب الماضي يوم 18 يونيو/حزيران القادم، موعداً للانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث سيختار الإيرانيون خليفة الرئيس حسن روحاني، الذي لا يحق له الترشح لفترة ثالثة بحسب الدستور الإيراني.

وحدد المجلس الشروط التي يجب توافرها في المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، كوجوب أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل لمناصب إدارية، إضافة إلى ضرورة عدم وجود سجل جنائي لمن يريد الترشح.

وأتاح المجلس الترشح للوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين من رتبة لواء وما فوق.