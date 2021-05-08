اتهامات لـ "إنستغرام" بحذف منشورات تدين ما يحدث في القدس

وبحسب موقع مجلة "نيوزيوك" الأمريكية، انتشر هاشتاغ "الشيخ جراح" على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يظهر مواجهة بين امرأة فلسطينية ومستوطن إسرائيلي.

الفيديو الذي تبادل فيه مستوطن إسرائيلي الحديث باللغة الإنجليزية مع امرأة فلسطينية تسمى منى الكرد، لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل جميعها.

ويظهر الفيديو المرأة الفلسطينية وهي تتحدث إلى مستوطن مجهول الهوية، يسمى "يعقوب، قائلة له: "أنت تعلم أن هذا ليس منزلك"، فرد عليها: "نعم".

وقالت الكرد: "إنك تسرق بيتي"، فأجاب: "وإذا لم أسرقه، فسيسرقه شخص آخر"، مما دفع المرأة إلى القول: "لا! لا يجوز لأحد أن يسرقه".

وكتبت الكرد في تدوينة مصاحبة للفيديو أنه يُظهر "المستوطن الذي سرق منزلي وبقي فيه منذ عام 2009".

ونظرًا لأن الفيديو أثار غضبًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم الناشطون الفلسطينيون وحلفاؤهم موقع "إنستغرام"، بإزالة المنشورات، والحد من الحسابات، وإلغاء تنشيط الملفات الشخصية تمامًا التي تتحدث عن هذه الجريمة.

وقال النشطاء إن "إنستغرام" قد عطل الحساب الخاص بمنى الكرد في وقت ما، على الرغم من أن حسابها يبدو نشطًا حاليًا، حسبما تقول الصحيفة الأمريكية.

لكن متحدثة باسم "فيسبوك"، المالكة لموقع "إنستغرام"، أكدت لـ "نيوزويك" أن ما حدث كان بسبب عطل فني، محيلة إلى تغريدات على موقع "إنستغرام" الخميس تشير إلى "مشكلة تقنية عالمية واسعة الانتشار لا علاقة لها بأي موضوع معين".

وغردت "إنستغرام" بعد الإعلان عن حل المشكلة: "نأسف لجميع المتأثرين، خاصة أولئك الذين يرفعون الوعي لأسباب مهمة على مستوى العالم".

ومع ذلك فإن الاتهامات لم تتوقف على نشطاء فلسطينيين، وإنما امتدت إلى مجموعات يهودية، حيث أطلقت مجموعتا الدفاع، حملة وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، نداءات مشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على شهادات من قبل مستخدمين يُزعم أنهم عوقبوا من قبل "إنستغرام" أثناء نشرهم للأحداث في الشيخ جراح.

وقال داني نوبل، منظم الحملة في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، لنيوزويك إن التحالف تلقى "مئات الرسائل الإلكترونية في 12 ساعة".

وقال نوبل: "لدينا أمثلة لأشخاص قيل لهم إنهم ينتهكون إرشادات المجتمع لمشاركة مقاطع فيديو للشرطة الإسرائيلية وهي تهاجم المتظاهرين الفلسطينيين في الشيخ جراح"، لافتا إلى أنهم لديهم "أمثلة أخرى لمحتوى المستخدمين يختفي حرفياً من قصصهم أو خلاصتهم".

وأكد: "سمعنا عن تحذيرات لمنظمات وأفراد من أن حساباتهم ستتعطل بشكل دائم إذا استمروا في النشر عن العنف الذي ترتكبه الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في القدس".

وقد تعاطف بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي مع الفيديو المتداول، وغردت عضوة الكونغرس ديبي دينجيل (ديمقراطية - ميشيغان) قائلة: "إن العنف والتهجير القسري للفلسطينيين في حي الشيخ جراح مقلق للغاية وخاطئ أخلاقيًا، يجب أن نضمن استمرار أي مشاركة أمريكية في المنطقة في الجهود نحو السلام الدائم - بما في ذلك حماية حقوق الإنسان".

Palestinian families have every right to live in #SheikhJarrah.



I'm calling on the @StateDept to immediately condemn these violations of international law as Palestinians are forcibly being removed from their homes in East Jerusalem.#SaveSheikhJarrahpic.twitter.com/YyXrosu5ow — Congresswoman Marie Newman (@RepMarieNewman) May 5, 2021

ومنهم أيضا عضو الكونغرس ماري نيومان، التي أكدت أن للعائلات الفلسطينية كل الحق في العيش في حي الشيخ جراح، مؤكدة إدانتها الفورية لانتهاكات القانون الدولي هذه، حيث يتم إبعاد الفلسطينيين قسراً عن منازلهم في القدس الشرقية.