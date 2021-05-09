وزيران إسرائيليان يزوران كوريا الجنوبية للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة

يزور كل من وزيري الخارجية والاقتصاد الإسرائيليين كوريا الجنوبية بدءً من الغد للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وبحسب بيان للخارجية الكورية الجنوبية نشرته وكالة "يونهاب"، فإن غابي أشكنازي، وزير الخارجية، وعمير بيرتس وزير الاقتصاد والصناعة، الإسرائيليين سيقومان بزيارة لكوريا الجنوبية، تستمر 4 أيام، تبدء من غد الإثنين الـ10 من مايو/ آيار، وحتى الـ13 من الشهر نفسه.

وأوضح البيان أن الزيارة ستتضمن محادثات بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونغ إوي-يونغ ونظيره الإسرائيلي، مع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة تمثل فرصة لتقوية الاتصالات رفيعة المستوى وتوطيد العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين قبل الذكرى السنوية الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم".

يشار إلى أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإسرائيل كانا قد ناقشا في مارس/ آذار الماضي سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد وغيرها، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وكانت ما تشبه الأزمة الدبلوماسية قد اندلعت بين إسرائيل وكوريا الجنوبية بسبب منع الأولى رعايا كوريا الجنوبية من السفر إليها، لدرجة أن وسائل إعلامية تحدثت عن شكوى تقدمت بها الحكومة الكورية الجنوبية إلى إسرائيل تطالب فيها بعدم تكرار مثل هذا القرار مرة أخرى.