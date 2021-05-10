سفارة الجزائر بفرنسا تصدر توضيحا حول فيديو بيع المخدرات في سيارة لها

أصدرت سفارة الجزائر في فرنسا توضيحا حول فيديو تم تداوله، عن حجز الشرطة الفرنسية لسيارة القنصلية الجزائرية بزعم أنها تبيع المخدرات في مارسيليا.

وبحسب بيان للسفارة نشره موقع قناة "النهار" الجزائرية، فإن فيديو وصفوه بالـ"مضلل" تم تداوله "لتشويه سمعة ممثليات الجزائر بفرنسا".

وقال البيان: "بعض الصفحات تداولت فيديو تحت عنوان الشرطة الفرنسية تحجز سيارة القنصلية الجزائرية تباع فيها المخدرات في مارسيليا"، مشيرا إلى أن الفيديو يتحدث فيه أحد الأشخاص ويدعي توقيف سائقها من طرف الشرطة الفرنسية.

وشدد البيان على أن "الفيديو مضلل وليس له أي علاقة بالجزائر بل مجرد إشاعة أراد بها البعض الإساءة للممثليات الجزائرية بالخارج".

وحاول البيان تفنيد ادعاء الفيديو عن طريق كشف بعض التناقضات فيه، حيث لفت إلى أن التحقيق أثبت أن الفيديو ليس به أي دليل يثبت ما يدعيه صاحبه حول التوقيف لأغراض مشبوهة، مشيرا إلى أن "التصنيف "كيه" بلوحة الترقيم، يعني أن السيارة تابعة لملحق إداري وتقني بسفارة وليس قنصلية".

وتابع البيان مؤكدا أن "لوحة ترقيم السيارة “69 K 65 13” تبيّن أنها ليست تابعة للسفارة الجزائرية بفرنسا"، لافتا غلى أن كود السفارة الجزائرية = 04".

وطالبت السفارة في بيانها بعدم "نشر أي فيديو مباشرة دون التحقق منه حتى لو كان فيه كلام لشخص يسرد حكاية ما حول الموضوع، فليست بالأساس هي القضية الحقيقية".