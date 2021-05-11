نتنياهو يدعو مواطنيه لالتزام الملاجئ ويؤكد استمرار الحرب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه إلى التزام الملاجئ بسبب الضربات الصاروخية التي توجهها فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الحرب مستمرة ضد تلك الفصائل .

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون وبجانبه وزير الدفاع وقائد الجيش: "كلنا سننفذ تعليمات الأجهزة الأمنية وتعليمات الدخول للملاجئ، فالمعركة ستأخذ وقتا طويلا"، مضيفا "نواصل ضرب حماس والجهاد الإسلامي بكل قوتنا وهما سيدفعان ثمنا باهظا".

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه "تم توجيه ضربات عنيفة لغزة ولدينا أهداف كثيرة وهذه هي البداية فقط وسنعمل على إعادة الهدوء والأمن لمواطنينا ولمدة طويلة".

من جهته، أوضح رئيس أركان الجش الإسرائيلي افيف كوخافي أنه "نعمل بكل قوة وحزم ووجهنا ضربات لـ 500 هدف في غزة"، منوها بأن "الغارات التي شنت على غزة قتل خلالها عشرات المخربين ودمرنا الكثير من البنى التحتية التابعة لمنظمات إرهابية".

ولفت كوخافي إلى أن "المنظمات الإرهابية في غزة ستدفع ثمنا باهظا، والجيش على استعداد تام لتوسيع العمليات في غزة ومصممون على توجيه ضربات قوية للمنظمات الإرهابية هناك".

ومن جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجوما "بصواريخ ثقيلة" استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بشكل مباشر.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان "الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها كتائب القسام لتل أبيب وضواحيها نُفذت بصواريخ العطار الثقيلة، وقد استهدفت إحدى الرشقات مطار "بن غوريون" بشكل مباشر".

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وعسقلان، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.