استجابة لدعوة الصدر... وقفة تضامنية مع فلسطين في ساحة التحرير في العراق

أكد تحالف "الفتح" العراقي، أنه يدعو لوقفة تضامنية عامة مع الشعب الفلسطيني، عصر اليوم السبت، في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وبحسب بيان صادر عن التحالف، نشره موقع "السومرية نيوز"، فقد شدد على عدم رفع أي أعلام أو لافتات سوى علمي العراق وفلسطين.

وقال البيان: "إن التحالف كان قد قرر الدعوة لوقفة تضامنية خاصة به مع الشعب الفلسطيني غدا الأحد، لكنه عدل عنها ليدعو لوقفة موحدة في ساحة التحرير وفي جميع المحافظات الساعة الرابعة عصرً اليوم السبت، تزامناً مع دعوة السيد مقتدى الصدر".

وطالب التحالف كل أطياف الشعب العراقي بالمشاركة في الوقفة، مؤكدا على عدم رفع أي علم غير علمي العراق وفلسطين.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا مساء أمس الجمعة، إلى وقفة احتجاجية سلمية لمساندة الشعب الفلسطيني وحرق العلمين الصهيوني والأمريكي.

يشار إلى أن التيار الصدري كان قد أعلن في وقت سابق أنه جاهز للدفاع عن المسجد الأقصى، بحسب بيان صحفي لـ "أبو ياسر" المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري.

وقال البيان: "بعد بيان قائد المقاومة الوطنية العراقية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (دام عز وجوده) نعلن الجاهزية التامة والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل المقدسات ومن أهمها القدس الشريف والمسجد الأقصى"، مضيفا: "كلنا رهن الإشارة وجنود للمقدسات مع الالتزام بالتوجيهات والأوامر العليا منه (دام عز وجوده) وكلنا شوق لمواجهة أعداء الله والإنسانية الثلة المجرمة الإسرائيلية".