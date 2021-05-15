رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتقدم رسميا بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

وبحسب "سبوتنيك"، فإن التلفزيون الإيراني الرسمي أكد أن "رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد حضوره إلى مبنى وزارة الداخلية اليوم السبت وتسجيل اسمه في قائمة المرشحين للانتخابات".

وقال رئيسي، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغييرات في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".

ويعد رئيسي، البالغ من العمر 60 عاما، أحد أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة خامنئي، وكان قد خسر انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي حسن روحاني عام 2017.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني كان قد بث على الهواء مباشرة إجراءات تقدم علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني السابق، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة أملا في الحصول على دعم من المعتدلين والمحافظين وسد الفجوة بينهما، وذلك في اليوم الأخير من مهلة الأيام الخمسة المحددة للتقدم بأوراق الترشح، بعدما تحدثت وسائل إعلام عن تردد في اتخاذ القرار.

وطبقا للدستور الإيراني سيبدأ مجلس صيانة الدستور فحص ملفات المرشحين للنظر في أهليتهم سياسيا ودينيا، ليعلن بعدها القائمة النهائية التي سيتم التصويت عليها، وتحديدا في الـ 27 من مايو/ أيار، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوماً، تعقبها الانتخابات في الـ18 من يونيو/ حزيران المقبل.