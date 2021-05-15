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    توضيح جديد من شرطة دبي بخصوص "مخالفة الكمامة"

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
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    أكدت شرطة دبي أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تسري على من يركب السيارة بمفرده دون وجود أشخاص آخرين معه.

    وبحسب تصريحات لموقع الإمارات اليوم، أوضح سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تسري على شخص يتواجد بمفرده في السيارة.

    حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021
    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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    وأكد أن المخالفة تسجل حضورياً فقط ولا تحررها الشرطة غيابياً، مشيرا إلى أن أي شخص تم تحرير مخالفة غيابية له يمكنه أن يراجع الإدارة العامة للمرور.

    وشدد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي على أنهم يحرصون على رصد هذه المخالفات حضورياً، خصوصاً في حافلات العمال، لضمان التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

    ولفت المزروعي إلى أن "مرحلة التحذير والنصح انتهت، ولا مجال سوى مخالفة غير الملتزمين حماية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع الذين يتقيدون بالإجراءات الاحترازية".

    وطالب بالالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية، وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، ما عدا أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل واحد، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعامل بحذر وحرص مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم.

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