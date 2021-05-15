فيديو يوثق لحظة تدمير أحد البنوك في غزة

نشر حساب "إسرائيل بالعربية"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو قال إنه يظهر تدمير أحد البنوك الموجودة في قطاع غزة.

وبحسب ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، فإن الفيديو يظهر دمارا هائلا وأعمدة دخان تتصاعد بعد قصف إحدى البنايات.

هكذا تهاوى البنك الاسلامي في غزة، الذي يمول الارهاب.

انتبهوا الى اللحظات الاخيرة بعد قيام طائرات سلاح الجو 🇮🇱بتدمير المبنى ! تطايرت شظايا من صواريخ نصبتها حماس في البناية التي تبعد فقط ٢٠٠ متر عن مستشفى الشفاء. حماس تعمل جاهدة لاستخدام الدروع اليشرية الغزية. حماس تتحمل المسؤلية pic.twitter.com/kX1D3fM8nO — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 15, 2021

وعلق الحساب قائلا: هكذا تهاوى البنك الإسلامي في غزة، الذي يمول الإرهاب، على حد تعبيره.

وقال: "انتبهوا إلى اللحظات الأخيرة بعد قيام طائرات سلاح الجو بتدمير المبنى، تطايرت شظايا من صواريخ نصبتها حماس في البناية التي تبعد فقط 200 مترا عن مستشفى الشفاء".

وكانت إسرائيل قد صعدت هجماتها على القطاع، في الوقت الذي ردت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقصف مناطق متفرقة داخل العمق الإسرائيلي، أدت إلى مقتل ما يزيد على 7 إسرائيليين وإصابة ما يفوق الـ500.