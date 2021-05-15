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    نساء سعوديات، 24 يونيو 2019

    السعودية تضع شرطا لزواج المرأة المطلقة مرة أخرى

    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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    أكدت وزارة العدل السعودية أن المرأة المطلقة لا يمكنها الزواج مجددا إلا إذا قدمت صك طلاقها السابق أو صك خلعها إن كانت قد خلعت زوجها.

    وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فإن وزارة العدل في المملكة قالت: "في حال رَغِبَت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا، فلا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد".

    سيدات سعوديات
    © AFP 2021 / Fayez Nureldine
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    وأوضحت أن صك الطلاق يحمل رقما وتاريخا يوضح موعد صدوره، لافتة إلى مراجعة الجهة التي قامت بإصداره في حال عدم وجوده.

    وشددت على أن المراجعة تكون عقب حجز موعد عبر رابط إلكتروني خاص بذلك، وهو(http://najiz.moj.gov.sa) .

    وأشارت الوزارة إلى أن الزوج المُطلّق، يمكنه متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي(https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx)، لافتة إلى أن وثيقة توثيق الطلاق ستصله على شكل رابط برسالة على جواله الموثق في نظام أبشر.

    وأوضحت الوزارة أن البديل عن صك الطلاق أو الخلع هو الوثيقة التي توثق الحالتين.

    يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أصدرت تقريرا لها، آخر مارس/ آذار الماضي، أوضحت فيه أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8.9% عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل، فيما أكدت كذلك ارتفاع معدلات الطلاق في 2020 مقارنة بسابقه بنسبة 12.7%، إذ بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من العام الماضي.

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