إثيوبيا: قواتنا تصدت لـ 3 مجموعات مسلحة حاولت الدخول من السودان

كشف الجيش الإثيوبي عن تصديه لـ3 مجموعات مسلحة حاولت الدخول إلى البلاد من خلال الحدود السودانية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية قال تسفاي أيالو رئيس انتشار قوة الدفاع الوطني، إن المجموعات الـ3 حاولت دخول البلاد عبر بلدة حميرة في شمال تيجراي.

وبخصوص أهداف تلك المجموعات من الدخول أوضح أيالو أن هدفهم كان "إنقاذ قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية"، حسب تعبيره.

وعن طبيعة المجموعات وعددها قال أيالو إنها تضم 320 عنصرا، مشيرا إلى أنهم مدعومون "من قادة سابقين في قوة الدفاع الوطني يقيمون في الولايات المتحدة والخرطوم بالسودان".

وكشف أيالو أن قواته عثرت على وثيقة يبدو أنها اتفاقية سرية عسكرية أرسلها عدد قليل من الجنرالات السودانيين إلى المجموعة الإرهابية".

وأوضح أن بعض هؤلاء المقاتلين لقوا حتفهم نتيجة العطش أثناء الطريق، وآخرون استسلموا، لافتا إلى أن من رفض الاستسلام تعرض لهجوم من الجيش الإثيوبي.

يشار إلى أن تيغراي كانت قد دخلت في نزاع دام في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحائز نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.

وإثر هذا الصراع فر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى السودان المجاور، والذي دخلت إثيوبيا في نزاعات معه بسبب منطقة حدودية.