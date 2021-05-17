تسجيل
16:17 GMT17 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021

    سفير التشيك لدى الكويت يعتذر عن وضع العلم الإسرائيلي على حسابه في "إنستغرام"

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047807659_0:66:1280:786_1200x675_80_0_0_129063c7e3a3dac40fb0424406a00a62.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202105171048991942-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85/

    اعتذر مارتن دوفراك سفير جمهورية التشيك لدى دولة الكويت عن وضعه علم إسرائيل على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

    وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال السفير التشيكي: "ما بدر مني لم يراع مشاعر العديد من أصدقائي الكويتيين والمسلمين المقربين وأرغب في الاعتذار إليهم".

    المستشار النمساوي سيباستيان كورتز
    © REUTERS / LISI NIESNER
    مستشار النمسا يرفع علم إسرائيل تضامنا معها... صورة

    وأكد دوفراك أن اعتذاره ليس لأصدقائه فقط، وإنما يتوجه به "إلى جميع الكويتيين والفلسطينيين وإلى كل من ساءه هذا التصرف".

    اعتذار السفير التشيكي جاء عبر موقعه الإلكتروني، والذي أكد فيه أن نيته لم تكن التعبير "عن أي شكل من أشكال عدم الاحترام تجاه الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين الذين نشاهد فقدهم حالياً".

    وقال: "أود أيضاً أن أؤكد أنني سعيت دائماً طوال فترة خدمتي في سفارة بلادي لدى دولة الكويت إلى إقامة أفضل العلاقات الممكنة بين جمهورية التشيك ودولة الكويت وخاصة بين شعبي البلدين"، لافتا إلى أن أهدافه في الحياة دائماً هي "التسامح والمصالحة".

    وأعرب دوفراك عن ندمه قائلا: "أكثر ما أندم عليه هو أن تظهر صورة على صفحتي الشخصية تعرض هذا المسعى للخطر".

    وختم السفير التشيكي مؤكدا اعتذاره لكل شخص شعر بالإساءة، واصفا ما فعله بالأمر "المؤسف"، واعدا بأنه سوف يواصل "بذل كل ما في وسعه لضمان استمرار العلاقات الطيبة بين دولة الكويت وجمهورية التشيك تماماً كما فعل طوال فترة خدمته هنا".

    وكانت الخارجية الكويتية قد استدعت سفير التشيك لديها، مارتن دفوراك، بعد نشره العلم الإسرائيلي في حسابه على موقع "إنستغرام"، وأصدرت بيانا أعربت فيه عن رفضھا القاطع واستھجانھا الشدید لما بدر عن السفیر مارتن دوفراك، مؤكدة أن "ذلك التصرف المرفوض وما یشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكویت على المستویین الرسمي والشعبي لا یتناسب وطبیعة الوظیفة الدبلوماسیة ویتعارض مع الأعراف الدبلوماسیة ونصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة".

    انظر أيضا:

    الكويت تتحرك لوقف "التصعيد الإسرائيلي" في فلسطين
    وسط توقعات بانضمام قطر والسعودية... هل تطبع الكويت أيضا مع إسرائيل
    محلل كويتي: الهرولة لعقد اتفاقات مع إسرائيل ضد إرادة الشعوب الخليجية
    الخطوط الكويتية تكشف حقيقة إلغاء بعض رحلاتها بسبب إسرائيليين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ممثلة جمهورية الدومينيكان كيمبرلي جيمينيز، خلال فقرة الزي التقليدي في مسابقة ملكة جمال الكون 2021، 13 مايو 2021
    أبهر الأزياء الوطنية في مسابقة "ملكة جمال الكون 2021"
    واتسآب سيوقف خدماته لمن يرفض التحديثات الجديدة
    واتسآب يوقف خدماته لمن يرفض تحديثاته الجديدة
    ماذا يحدث لجسدك لو شربت جالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
    ماذا يحدث لجسدك لو شربت غالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك