وزارة التربية الكويتية تكشف طريقة عودة العاملين العالقين في الخارج

كشفت وزارة التربية الكويتية عن طريقة عودة العاملين بها العالقين في الخارج، جراء الأزمة التي خلفها وباء كورونا.

وبحسب خطاب من وزارة التربية الكويتية موجه إلى وزارة الداخلية، نشرته جريدة "القبس"، وافق مجلس الوزراء الكويتي على "إصدار سمات دخول للكويت مع إمكانية تحويلها إلى إقامة حكومية، لمن انتهت إقامته والسماح لمن لم تنته إقامته بالدخول إلى البلاد".

ووفقا للخطاب فقد طلبت وزارة التربية من "الداخلية"، عقد اجتماع لتحديد الإجراءات والخطوات المطلوب اتخاذها بشأن عودة العاملين بالوزارة العالقين خارج البلاد.

وأكدت على "ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية"، إضافة إلى "عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول المقيمين القادمين من الهند مباشرة".

يشار إلى أن شهر مارس/ آذار الماضي، كان قد شهد قرارا بحصر أسماء المعلمين العالقين في الخارج بسبب كورونا لوقف رواتبهم، حيث ألزمت السلطات مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني، بحصر أسماء المعلمين المنقطعين عن العمل في الفصل الدراسي الثاني، لاسيما العالقين الجدد الذين لم يتمكنوا من العودة.