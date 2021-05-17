الخارجية السودانية: ألمانيا وإيطاليا تلغيان الديون الثنائية على السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية إن ألمانيا وإيطاليا تعهدتا بإلغاء الديون الثنائية على السودان، التي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار.

وبحسب بيان للخارجية السودانية نشرته وكالة "سبوتنيك"، ستخصص المملكة المتحدة كل حصتها في موارد صندوق النقد لتصفية ديون السودان.

وأكدت الخارجية السودانية أن "ألمانيا وإيطاليا تعفي ديونها الثنائية للسودان بما يقارب مليار ونصف إضافة لعشرات الملايين للبنك الدولي".

وكانت المملكة العربية السعودية أكدت أنها أسهمت بـ20 مليون دولار لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.

إضافة إلى ذلك قررت المملكة تحويل رصيدها في "حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي" للإسهام في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان.

إلى ذلك فقد أكد بنك التنمية الإفريقي أنه سيعفي أكثر من 400 مليون دولار من الديون، ويمنح 160 مليون دولار دعم مباشر للزراعة والبنى التحتية.

وأوضحت الخارجية السودانية أن "المملكة المتحدة تخصص كل حصتها في موارد صندوق النقد لتصفية ديون السودان"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية والسويد وإيطاليا مستعدة لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون".