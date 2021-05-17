أدرعي ينشر فيديو للمواطن اللبناني الذي قتلته إسرائيل ويقول: كان أحد مثيري الشغب

قال أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الشاب اللبناني الذي قتلته القوات الإسرائيلية، الجمعة الماضية، كان أحد مثيري الشغب على الحدود.

وبحسب تدوينة له عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، نشر أدرعي فيديو قال إنه يدل على أن محمد الطحان الشاب اللبناني الذي قتلته القوات الإسرائيلية، كان أحد مثيري الشغب.

تتداول وسائل الإعلام اللبنانية أن #محمد_طحان الذي أطلق النار عليه من قبل قوات جيش الدفاع كان داخل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي ننفيه جملة وتفصيلًا. الفيديو المرفق يوثق أن محمد طحان كان أحد مثيري الشغب الذين أخلوا بالنظام بالقرب من الحدود. pic.twitter.com/q8cV0qdOa9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

وقال: تتداول وسائل الإعلام اللبنانية أن محمد طحان الذي أطلق النار عليه من قبل قوات جيش الدفاع كان داخل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي ننفيه جملة وتفصيلًا".

واعتبر أدرعي أن الفيديو الذي أرفقه مع تدوينته "يوثق أن محمد الطحان كان أحد مثيري الشغب الذين أخلوا بالنظام بالقرب من الحدود".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قد أكدت الجمعة الماضية أن شابا يبلغ من العمر 21 عاما يدعى محمد الطحان توفى متأثرا بجروحه التي أصيب بها، بسبب نيران إسرائيلية.

لحظة استشهاد الشاب محمد طحان pic.twitter.com/AbeHs3UqXe — Lina (@Lina33690173) May 14, 2021

وأدان الرئيس اللبناني ميشال عون ما وصفها بـ "الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار بعد ظهر اليوم، على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخر بجروح".

وذكرت الوكالة أن عون طلب من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة "إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلي وما أسفر عنه، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك".