وزير الصحة التونسي يكشف عن طريقة جديدة للتسجيل في منظومة لقاح كورونا

وبحسب ما نقله موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد دعا فوزي المهدي وزير الصحة التونسي عموم المواطنين ممن لا يستطيعون التسجيل إلكترونيا لأخذ اللقاح عبر منظومة "إيفاكس" إلى التسجيل عن طريق الصيدليات المنتشرة في مناطق وجودهم.

دعوة وزير الصحة التونسي جاءت خلال جلسة في البرلمان التونسي، اليوم الخميس، في قصر باردو للحوار مع أعضاء من الحكومة.

وأكد المهدي على ضرورة التسجيل من خلال الصيدليات، حيث سيتولى الصيادلة تسجيل تلك الأسماء في منصة "إيفاكس"، حتى يتم إدراجهم في قائمة المسجلين ولا يحرمون بالتالي من تلقي اللقاح.

وكشف وزير الصحة التونسي عن عدد من تلقوا اللقاح من التونسيين، مؤكدا أن 1.8 مليون شخص، معتبرا أن هذا الرقم غير كاف.

وشدد المهدي على أن دخول الصيدليات في عملية التسجيل تهدف بالأساس إلى إنجاح الحملة.

وكشف أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا التلقيح من مجموع المسجلين في الحملة الوطنية للتلقيح بلغت حتى اليوم 26%، لافتا إلى أن هذه النسبة بلغت 66% لدى المسنين من فئة 75 سنة فما فوق، كما وصلت إلى 61% في أوساط المسنين من 60 إلى 64 سنة.

وأوضح الوزير التونسي أنهم يطمحون إلى دعم نسبة الإقبال على التطعيم من خلال الاقتناء المباشر للكميات اللازمة من جرعات التلاقيح، مشددا على أن وزارته لا يمكن أن تنجح بمفردها في تطويق الجائحة ما لم تعمل معها بقية أجهزة الدولة والمواطنين.