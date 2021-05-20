لبنانيون يحرقون أعلام سوريين يصوتون بالخارج في انتخابات بلادهم

اشتبك لبنانيون مع سوريين كانوا في طريقهم للإدلاء بأصواتهم في سفارتهم بلبنان لصالح الرئيس بشار الأسد.

وبحسب "رويترز"، قال شهود عيان إن اللبنانيين حطموا نوافذ الحافلات التي كانت تقل السوريين وأحرقوا الأعلام التي كانوا يلوحون بها، مما أدى إلى توقف السير في الطريق السريع الذي كانوا يسيرون عليه.

وأوضحوا أن السوريين كانوا يتحركون في قافلة من السيارات والحافلات ويلوحون بعلم سوريا ويذيعون أغاني تشيد بالأسد عبر مكبرات صوت.

ونقلت رويترز عن محتج لبناني قوله: "يمكنهم الذهاب والتصويت والعودة لكن حمل العلم السوري هنا لا يجوز" معللا: "هذا استفزاز".

ويدلي السوريون في الخارج بأصواتهم اليوم الخميس قبل الانتخابات المقررة يوم 26 مايو/ أيار الجاري، داخل سوريا.

وتولى بشار الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاما. واستعاد بشار السيطرة على أغلب أراضي سوريا بعد قتال استمر عشر سنوات مع تنظيم داعش.