السعودية تضع شرطين للاحتفاظ بـ"الهوية القديمة"

وبحسب ما نشرته وكالة الأحوال المدنية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت إن المواطن يمكنه الاحتفاظ ببطاقة الهوية القديمة، بشرطين: التعويض عنها ببطاقة جديدة، وتخريمها لضمان عدم استخدامها مجددًا.

بإمكانك الاحتفاظ بوثائقك القديمة عند التعويض عنها

⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/cybP4ixK1U — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) May 19, 2021

وأوضحت الأحوال المدنية أن المواطنين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالوثائق القديمة يمكنهم ذلك بشرط التعويض عنها.