العراق يعلن إغلاق جميع الثغرات في الحدود السورية خلال شهرين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها ستغلق جميع الثغرات الموجودة على الحدود السورية خلال الشهرين المقبلين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن "جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين".

تصريحات خفاجي جاءت خلال مؤتمر صحفي أمني عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية العراقية.

وأوضح أن "قيادة العمليات تعمل مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية، ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى أن "القيادة وبالتعاون مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها اعتمدت أسلوباً تكتيكاً قائماً على اللامركزية في تنفيذ العمليات ضد بقايا داعش الإرهابية".

وكشف خفاجي عن أنه "سيتم رفع أكثر من 120 سيطرة في بغداد"، لافتا إلى أن "اللجان الفنية ستعقد اجتماعها خلال الأسبوعين المقبلين بشأن جدولة انسحاب القوات الأجنبية".

يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة بالعراق كانت قد أعلنت في بداية شهر مايو/ آيار الجاري، عن وجود تنسيق عراقي سوري، بشأن منع تسلل الإرهابيين إلى العراق، مشيرة إلى عدم وجود قلق أمني على الحدود مع الأردن والسعودية.