الإمارات تحدد 50 ألف درهم عقوبة لهذا العمل

وبحسب ما نشرته النيابة العامة الإماراتية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أوضحت أن الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم هي عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة.

ومن خلال مقطع فيديو، أكدت النيابة أن المادة "316" مكرر "1"، من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على معاقبة كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو دون مقابل، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم.

وبخصوص ما تقصده بـ"أعمال السحر والشعوذة"، أوضحت النيابة العامة: "يعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا".

ولفتت إلى أن "التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، وادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، كل ذلك يعد من أعمال السحر المتضمنة في القرار".

وأوضحت أن المحكمة تقضي بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة، وفي جميع الأحوال تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.