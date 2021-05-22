سامح شكري يستقبل وزير خارجية قبرص

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وبحسب بيان للوزارة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن اللقاء يأتي بهدف تبادل الرؤى حول كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتيّن.

وأكد السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير خريستودوليدس، استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكد شكري أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن شكري وخريستودوليدس أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.

ولفت حافظ إلى قيام الوزيرين بالتطرق لمجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا وشرق المتوسط، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.