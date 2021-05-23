سفير فلسطين لدى القاهرة يشكر الحكومة المصرية على إعفاء طلاب غزة من المصروفات

تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بالشكر للحكومة المصرية على قرارها إعفاء الطلاب الغزيين من دفع المصرفات في الجامعات المصرية.

وبحسب بيان نشرته السفارة الفلسطينية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقدم اللوح بالشكر والتقدير للحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وقيادات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وثمن السفير الفلسطيني "القرارات التي تم اتخاذها تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ودعمًا للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية".

ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي في إطار "الدور القومي الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر الكنانة تجاه القضية الفلسطينية والتي توّجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكان المجلس الأعلى للجامعات المصري قد قرر إعفاء الطلاب الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن قبل أيام، أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وتسبب القصف الإسرائيلي في غزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية على مدى أحد عشر يوما في مقتل أكثر من 243 فلسطينيا، فضلا عن تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.