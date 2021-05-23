هيئة حكومية كويتية تطالب بـ3 مواقع لإيواء الكلاب الضالة

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد نشرت نص خطاب تقدم به محمد اليوسف، مدير العام الهيئة، إلى رئيس المجلس البلدي يطلب فيه تخصيص 3 مواقع لإيواء الكلاب الضالة.

ووفقا للخطاب، فإن اليوسف طالب أن تكون هذه المواقع في مناطق الوفرة والعبدلي الزراعية والصليبية.

واشترط مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ألا تقل مساحة كل موقع من المواقع الثلاثة عن 10 آلاف متر مربع.

وتوقع مصدر في المجلس البلدي أن يتم إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية بعد غد الثلاثاء، وذلك لإعداد تقرير بالرأي الفني.

وتنتشر الكلاب الضالة في عدد من المناطق في الكويت، حيث وصل عددها بحسب تصريحات رسمية إلى 25 ألف كلب، مما يثير رعبا بين المواطنين، فيلجأ بعضهم إلى قتلها.

وقد شهدت الكويت في العام 2013، اعتداءً شهيرا من مجموعة من الكلاب على فتاة لم يتجاوز عمرها أربعة أعوام في منطقة الخيران المخصصة للشاليهات جنوبي البلاد، وعرفت هذه القضية بـ "الفتاة عائشة".

وفي العام 2019، تفاعل مغردون مع حادثة تسميم عشرات الكلاب في الكويت، معتبرين أن وزارة الصحة الكويتية هي من قامت بذلك، غير أن الوزارة نفت مسئوليتها عن هذه الحادثة في بيان رسمي وقتها.