تدشنه الإمارات... ما هي مواصفات أكبر يخت في العالم؟

قامت الإمارات، اليوم، بتدشين أكبر يخت في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية، والذي تم بناؤه كاملا داخل الإمارات.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، دشن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليخت "ماجستي 175"، ضمن عرضه العالمي الأول في "دبي هاربور".

ويتميز "ماجيستي 175" بأنه أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، حيث يصل طوله إلى 180.9 أقدام، وعرضه 31.6 قدم.

ويتميز اليخت كذلك بأنه مكون من 4 طوابق، ويزيد وزنه الإجمالي على 780 طنا، وبإمكانه الإبحار في المناطق المنخفضة العمق، مع غاطس 2.25 متر.

وتبلغ سرعته القصوى 16.5 عقدة، وسرعة إبحاره 10 عقد، ليمكنه قطع 4 آلاف ميل بحري، ويصبح بذلك يختاً عابراً للمحيطات.

وقد استخدم في صناعة اليخت مواد مركبة على غرار ألياف الكربون "واستر الفينيل"، التي تتيح ليخت بهذا الحجم الاقتراب بسهولة من الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على أهمية بالغة لدى العديد من عشاق الحياة البحرية.

ومن خلال تصميم قام به استديو التصميم الإيطالي "كريستيانو جيتو" الحائز على عدة جوائز عالمية، يضم اليخت 7 غرف فاخرة، إضافة إلى 6 كبائن واسعة تتسع لطاقمه المؤلف من 10 بحارة وغرفة إضافية خاصة لقبطان اليخت، ومسبح كبير بطول 5 أمتار في المنصة الأمامية يتميز بنظام ضخ المياه الذي يقدم تياراً دائماً لتعزيز متعة السباحة، علاوة على شرفة فسيحة يمكن أن تتحول إلى مساحة مخصصة للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

وطبقا لما نشرته وسائل إعلامية، فسينطلق "ماجستي 175" في رحلة يجوب فيها العالم، حاملاً علم دولة الإمارات.