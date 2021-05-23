الصحة السعودية تنفي إلغاء جرعة كورونا الثانية

أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء جرعة كورونا الثانية داخل المملكة.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "عاجل" السعودي، فقد أكد دكتور محمد العبد العال، المتحدث باسم وزارة الصحة السعوديةـ عدم صحة ما يتم تداوله من إلغاء الجرعة الثانية، مشددا على أنه تم تأجيلها وفقا لدراسات وتوصيات.

تصريحات العبد العال جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، مساء اليوم الأحد، وشدد فيه المتحدث الرسمي للوزارة على أن الجرعة الثانية ستكون من نفس نوع الجرعة الأولى، حال استئناف التلقيح بها.

ولفت إلى أن وزارته تتابع الدراسات التي يتم إعدادها عن إمكانية تلقي جرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن التوصيات المعمول بها في المملكة حتى الآن هي أن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى.

وأشار إلى أن جميع اللقاحات متوفرة بشكل كافٍ في السعودية، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا تحديد مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وستصل رسائل بشكل تلقائي للمستفيدين.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، في الـ10 من أبريل/ نيسان الماضي، تأجيل جميع مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإعادة جدولتها لاحقا، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى، وذلك لتعظيم الفائدة منها، حيث تسعى الشركات الصانعة للقاحات إلى تضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن إعلان التأجيل جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات، جراء مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها.