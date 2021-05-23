نشطاء يغردون ضد غوغل بسبب الكوفية الفلسطينية

غرّد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد موقع البحث الشهير غوغل، بسبب الكوفية الفلسطينية.

وبحسب ما نشره مغردون، فإن موقع البحث الشهير غوغل قد صنف غطاء الرأس الفلسطيني التقليدي المعروف باسم "الكوفية"، كرمز للإرهاب.

تصنيف الموقع أثار حفيظة البعض، وجلعهم يعبرون عن غضبهم من اعتبار "الكوفية" رمزا للإرهاب، على الرغم من عدم التأكد إن كان هذا التصنيف عقب الأحداث الأخيرة أو قبلها.

لو عملت بحث علي جوجل عن what do terroris*ts wear on their heads؟ ترجمتها ماذا يرتدي الارهابيو*نية فوق رؤسهم

هتلاقي جوجل جايبلك معلومات عن الكوفيه الفلسطينية!!

شكلنا داخلين علي مرحلة مقاطعة جوجل 🤦‍♀️ pic.twitter.com/ginuNRzA6Z — hopeFUL case 🇪🇬🇵🇸 ✌ (@MARIM_BADR) May 23, 2021

بعض المغردين أوضح أن الأمر يتعلق بنتائج البحث، بمعنى أنه إذا قام الشخص بالبحث داخل غوغل عن ماذا يرتدي الإرهابيون على رؤوسهم؟، فإن أول نتيجة ستظهر هي "الكوفية الفلسطينية".

واعتبر ناشطون أن هذا الأمر يتضمن "عنصرية وإهانة" لتاريخ وحضارة شعب كامل، وقد توالت التغريدات مؤكدة رفضها هذا السلوك.

#savesheikhjarrh #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

بحثت في جوجل عن لبس الإرهابيىىىن

طلعتلي الكوفية الفلسطينية ومن صور الإرهابيين ياسر عرفات.

كيف عرفت انه جوجل اسرائيلي: pic.twitter.com/v6N5BZpehk — Ahmed𓂆 (@Ahmadjabalip) May 23, 2021

وقال آخر: "من الاشياء اللي استفزتني واول مره اعرفها انك لو بحثت في غوغل عن شو بيلبس الارهابي رح يحطلك الكوفيه الفلسطينية".