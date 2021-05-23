وزير الري المصري: مفاوضات سد النهضة مجمدة وسنستغل مخزون السد العالي لتعويض الملء الثاني

قال وزير الموارد المائية والري، في مصر، محمد عبد العاطي إن ملف سد النهضة يشهد حالياً تجميداً للموقف فيما يخص المفاوضات.

وأعرب الوزير في لقاء تلفزيوني له مع فضائية "أون" المصرية، عن أمله أن يتم استئناف المفاوضات مجدداً، وقال: "هناك تجميد لمفاوضات السد الإثيوبي حالياً و نأمل أن يكون هناك تحريك سريع للمفاوضات ".

وأضاف: "المبعوث الأمريكي استمع لكل الأطراف ولم يتقدم بأي مقترح حتى الآن، بالاضافة إلى أن رئيس الكونغو استمع بدوره لرؤى الدول لكن لم يبلور مقترحا يمكن الحوار حوله".

وأشار الوزير إلى أن مبعوث أمريكا استمع للرؤى المختلفة للدول، لافتا إلى أن "هذا من طبع مؤسسات الولايات المتحدة، حيث أنهم يسلكون مسلك الاستماع في العادة واستطلاع الرؤى المختلفة ومن ثم الرجوع لدوائر مختلفة لديهم لتشكيل رؤية".

وأضاف: "فالأمور لا تسير وفقاً للأليات الخاصة بهذه المؤسسات هناك بشكل ديناميكي فتسير في حلقات معينة قبل بلورة فكرة أو طرح بغية الوصول لرؤية أو مقترح يمكن تقديمه للاطراف".

وقال الوزير المصري إن "رئيس الكونغو استطلع أراء الدول الثلاث وعاد لتشكيل رؤية ورغم كونه جاد جداً لكونه قام بزيارات الدول بنفسه إلا أنه أيضاً لايوجد حتى الآن ماتم بلورته على أرض الواقع".

وفي السياق أكد الوزير أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مشددا على أن "مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل".

وقال الوزير "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".