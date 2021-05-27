ملك الأردن يستقبل ولي عهد أبوظبي

استقبل الملك الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في مطار "ماركا" الأردني.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، وصل بن زايد إلى عمان في زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية، تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75 ومئوية تأسيس المملكة.

وضم الوفد المرافق لـ بن زايد، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد على محمد البلوشي سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن المقرر أن يبحث الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام في البلدين.