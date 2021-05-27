إعلام: محاكمة زعيم البوليساريو بأسبابنيا في الأول من يونيو.. عبر الفيديو

قالت وسائل إعلامية إن إبراهيم غالي زعيم البوليساريو سيمثل أما القضاء الإسباني في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن مصادر قضائية أكدت أن محاكمة زعيم البوليساريو ستتم من قبل قاض إسباني، بتهمة ممارسة التعذيب، في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، عبر الفيديو، من مقره في المستشفى الذي يعالج فيه.

وكان القضاء الإسباني قد استدعى غالي على خلفية شكاوى رفعتها أكثر من جهة ضده، متهمة إياه بممارسة التعذيب، وتهم أخرى.

وقد دخل غالي حسبما قالت السلطات المغربية، إلى إسبانيا، بجواز سفر جزائري يحمل اسما آخر، وذلك من أجل تلقي العلاج في إحدى مستشفياتها.

وعلى إثر دخول غالي إلى إسبانيا حدثت أزمة بينها وبين المغرب، حيث رفضت وزارة الخارجية المغربية في بيان شديد اللهجة، استقبال إسبانيا لغالي، مؤكدة أن عدم محاكمته سيضر بالعلاقات بين الجارتين.

في المقابل أصدرت الخارجية المغربية بيانا أكدت فيه أن استقبالها غالي كان لأسباب إنسانية بحتة، مشيرة على لسان وزيرة الخارجية فيما بعد إلى أنه لن يخرج من إسبانيا قبل محاكمته.

وتأثرت العلاقات الإسبانية المغربية حيث تم إلغاء اجتماعات امنية بين الجانبين، إضافة لسماح السلطات المغربية ببعض من حرية الحركة للمهاجرين باتجاه السواحل الإسبانية.