العاهل الأردني: لابد من بذل الجهود لوقف انتهاكات واستفزازات إسرائيل في القدس

عمان - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن هذه الاستفزازات هي التي قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة.

تصريحات الملك عبد الله جاءت أثناء استقباله ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والذي يزور الأردن حاليا.

وشدد العاهل الأردني على أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك عبد الله مواصلة المملكة جهودها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها.