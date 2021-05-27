كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم مساعدات لفلسطين بقيمة 1,5مليون دولار

وبحسب بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، قالت وزارة الخارجية الكورية إنها قررت تقديم 1.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة إلى فلسطين.

وأكد البيان على أن المساعدات سيتم تقديمها إلى كل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، بواقع مليون دولار، إضافة إلى تقديم 500 ألف دولار لصندوق قُطري مشترك يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وشدد البيان على أن كوريا الجنوبية ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني في فلسطين، مشيرا إلى أن الهدف هو مساعدة فلسطين على معالجة الأزمة الإنسانية جراء النزاع المسلح الأخير بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسب تعبير البيان.

يشار إلى أن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كان قد أعلن في نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة أنه أودى بحياة 232 شهيدًا، منهم 65 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 1900 مواطن بجراح مختلفة منهم 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلًا و380 سيدة و91 مسنًّا.