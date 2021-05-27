النيابة التركية تستدعي 84 جنرالا وقعوا على بيان مونترو

قامت النيابة التركية باستدعاء 84 جنرالا متقاعدا، كانوا قد وقعوا على البيان المعروف إعلاميا باسم بيان مونترو.

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية، استدعت نيابة أنقرة 84 جنرالا متقاعدًا من بين 104 قاموا بالتوقيع على بيان مونترو وذلك للحصول على إفادتهم.

ويعود التوقيع على البيان إلى الـ3 من شهر أبريل/ نيسان الماضي حينما أصدر 104 من جنرالات البحرية التركية المتقاعدين بيانا يرفض شق قناة إسطنبول المائية، واتخاذ أي خطوات يمكن أن تقود للانسحاب من اتفاقية مونترو، التي وقعتها تركيا عام 1936.

بعدها بدأت النيابة التركية تحقيقًا، متهمة الموقعين على البيان بالاتفاق على ارتكاب جرم يهدد أمن البلاد والنظام الدستوري"بموجب المادة 316\1 من قانون العقوبات التركي".

وقد تم اعتقال 10 جنرالات من بين 14 جنرالا متقاعدًا قاموا بإعداد البيان، وعلى رأسهم أرجون مانجي، الذي قيل إنه هو من أعد البيان، ثم قضت محكمة الصلح والجزاء بإخلاء سبيل الجنرالات مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

يشار إلى أن اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو السويسرية في العام 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين.