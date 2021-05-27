رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية: صرف الإعانة للمرشحين يتم طبقا للقانون

شدد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر على أن صرف الإعانة من الدولة للمرشحين الشباب يجب أن يتم طبقا للقانون.

وبحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، أكد شرفي أن ملفات الشباب المرشحين الذين تقدموا للاستفادة من إعانات الدولة بلغت 512 ملفا إلى الآن.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة أن جميع القوائم لم تتم معاينتها من طرف المختصين، لافتا إلى أن بعض القوائم ربما ضمت شبابا ليسوا في حاجة إلى صرف تلك الإعانات المالية.

وأكد أن صرف الإعانة ينبغي أن يتم في إطار القانون، مشددا على وجوب كون المصروفات عبارة عن فواتير لها علاقة بالحملة الإنتخابية.

ولفت إلى عدم استطاعة المرشح الاستفادة من الإعانة إلا بعد التحقق من الفواتير المقدمة من قبل المختصين، وبعدها يتم وضع الإعانة في الحسابات البنكية الخاصة بالمرشح.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت توفير دعم مالي محدود لصالح الشباب الأقل من 40 سنة، والمرشحين ضمن القوائم المستقلة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، والتي انطلقت حملتها الدعائية الخميس الماضي.

وقد تم تشكيل لجنة تضم اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة المالية، تتولى التكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب، وفقاً للشروط التي حددها الرئيس تبون، حيث يتوجب على الشباب الذين يرغبون في الحصول على تمويل مالي لتغطية نفقات الحملة الانتخابية تقديم طلب المساعدة، وبرنامج النشاطات والتنقلات المقررة لحملة الدعاية لكل مترشح، ووثائق وفواتير تثبت النفقات.