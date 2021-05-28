ما قصة منشور الإطاحة بمرتضى منصور على صفحة وزير الرياضة المصري؟

البداية كانت مع منشور ظهر على صفحة وزير الرياضة المصري السابق خالد عبد العزيز يتحدث عن "مؤامرة" للإطاحة بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وبحسب ما نشره وزير الرياضة المصري السابق خالد عبد العزيز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم سرقة حسابه، في منتصف ليلة أمس، وظهر عليه منشور تبرأ منه الوزير السابق.

المنشور تحدث عن اجتماع حضره كل من وزير الرياضة الحالي أشرف صبحي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض الشخصيات الأخرى، وتم الاتفاق فيه على الإطاحة برئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، عن طريق دفع رشاوى.

وقد تم تداول المنشور بصورة كبيرة، حتى خرج وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز عبر موقع سكاي نيوز عربية، ليؤكد أنه تمت سرقة حسابه، وأنه علم بأمر هذا المنشور من بعض أصدقائه عن طريق اتصالات هاتفية.

وبعدها نشر عبد العزيز عبر صفحته، شاكرا من عاونوه على استعادة حسابه، قائلا إنه حذف المنشور المسيء، مبديا تقديره لكل الأسماء التي تم ذكرها والإساءة إليها.