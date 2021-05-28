الإعلام الأمني العراقي: القبض على 2 من المطلوبين بجرائم إرهابية

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن القبض على 2 من الإرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني نشره موقع "السومرية نيوز"، فقد تم القبض على اثنين من المطلوبين على ذمة جرائم إرهابية.

وقال البيان إن "قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع ألقت القبض على اثنين من المتهمين وفق المادة 4/ إرهاب في الحي الصناعي التابع لقضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين".

وعن طبيعة جرائمهم قال البيان إنهما "من المطلوبين بجرائم إرهابية في محافظة ديالى ناحية أبي صيدا"، مشيرا إلى أنه "تم تسليمهما أصوليًا إلى جهة الطلب".