هل يموت من تلقى اللقاح خلال عامين؟.. تدوينة منسوبة لعالم فيروسات حائز على نوبل

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة نسبت إلى عالم الفيروسات الفرنسي "لوك مونتانييه"، الحائز على جائزة نوبل لعام 2008، تؤكد أن كل من تلقى اللقاح سيموت خلال عامين.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد تدوينة "مونتانييه"، أنه "ليس هناك أي أمل، وليس هناك أي علاج ممكن لأولئك الذين تم تطعيمهم فعلياً. ينبغي أن نكون مستعدين لإحراق الجثامين".

1️⃣سيموت جميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم في غضون عامين ، أكد الحائز على جائزة نوبل لوك مونتانييه أنه لا توجد فرصة للبقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين تلقوا أي شكل من أشكال اللقاح. في المقابلة المروعة ، صرح كبير علماء الفيروسات في العالم بصراحة: "لا أمل ، ولا ع #لا_للتطعيم_الاجباري pic.twitter.com/yylRgOOh6H — 🅽🅾 🆅🅰🆇 (@abdulma20938880) May 23, 2021

وبدت التدوينة وكأنها تضع تعليلا علميا لهذا الموت المنتظر، حيث قالت: "هناك تأكيدات لعلماء فيروسات قاموا بدراسة مكونات اللقاحات، وأكدوا أن جميع الذين تلقوا تطعيماً سيموتون بسبب اعتماد أجسامهم على تعزيز الأجسام المضادة".

التدوينة ولدت حالة من الهلع على مستوى العالم، الأمر الذي اضطرت معه بعض وكالات الأنباء العالمية للتحري، حيث أكدت "رويترز" قيامها بالاستقصاء، الذي لم تعثر بعده على أي دليل يثبت أن العالم الفرنسي أدلى بمثل ذلك الكلام الخطير المنسوب إليه.

👈قنبلة من العالم الفرنسي الحائز على جائزة نوبل👇👇

⬅️ قال لوك مونتانييه إن علماء الأوبئة يعرفون هذه الظاهرة المعروفة باسم "التحسين المعتمد على الجسم المضاد" (ADE) ولكنهم "صامتون"🤫🤫🤫

⬅️و ذكر قنبلة : على أن التطعيمات ضد كورونا! هي المصدر الحقيقي للفايروسات المتحورة🔥🔥 pic.twitter.com/RbBhngERsE — We Win (@WeWin12515028) May 23, 2021

وعن مقطع الفيديو الذي صاحب التدوينة، قالت إنه مقطع يتحدث فيه "مونتانييه" حديثا عاما عن سلالات كورونا، مؤكدة أن الترجمات التي صاحبت حديثه لاعلاقة لها بما يقوله.

أيضا فقد أصدرت وزارة الإعلام الهندية سلسلة رسائل تحذيرية أكدت من خلالها على أن "مونتانييه" لم يقل هذا الكلام، مؤكدة أن "هذه المزاعم كاذبة، ولقاحات كوفيد- 19 آمنة تماماً"، ومطالبة بعدم إعادة نشر تلك التغريدة، بحسب جريدة الرأي الكويتية.