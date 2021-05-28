مصرف لبنان يحدد شرطا لبيع الدولار للبنوك بسعر 12 ألف ليرة

حدد مصرف لبنان طريقة لبيع الدولار للبنوك بسعر 12 ألف ليرة، عن طريق التسجيل في تطبيق صيرفة.

وبحسب بيان صادر عن المصرف المركزي نشره موقع "النشرة" اللبناني، قال المصرف إنه "​​سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة "صيرفة" بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد".

أوجب المصرف على الراغبين ضرورة تسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين المقبل الموافق 31 مايو/ ايار الجاري، وحتى الأربعاء الموافق 2 يونيو/ حزيران المقبل.

واشترط المصرف تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية​ نقداً، مشيرا إلى أنه ستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس الموافق 3 يونيو/ حزيران المقبل، على أن تُدفع ​الدولار​ات الأمريكية لدى ​المصارف​ المراسلة حصراً.

وأكد على أنه تمّ تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة.

يشار إلى أن الليرة اللبنانية تعاني تدهورا كبيرا نتذ فترة أمام الدولار، لحد أقدم فيه محتجون على قطع الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت، في اوقات مختلفة، احتجاجاً على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية والذي لامس 13 آلف ليرة للدولار الواحد.