رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان: مخزون البنزين لا يكفي إلا لأسبوع

كشف جورج فياض، رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان، أن مخزون البنزين في البلاد لا يكفي إلا لأسبوع واحد فقط.

وبحسب موقع "النهار"، قال فياض: "الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 إلى 7 أيّام استهلاك"، مشيرا إلى أنهم ينتظرون أن يفتح مصرف لبنان الاعتمادات، مع وصول بواخر البنزين.

وأكد فياض أن فتح المصرف للاعتمادات ووصول البواخر يمكنه معالجة الأزمة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وشدد رئيس تجمع مستوردي النفط على أن المطلوب هو إيجاد حل دائم، لافتا إلى أنه "في حال رُفع الدعم عن المحروقات ستصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد، بحيث لا ننتظر الحصول على الدولارات المدعومة".

يشار إلى أن مصادر في وزارة الطاقة والمياه كانت قد أكدت أنّ "السوق يعاني نقصاً حادّاً في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين أنّ الاحتياط الاستراتيجي يجب أن يكفي لشهر، كما حصل في يوليو/ تموز 2006 عندما حاصر العدو الاسرائيلي لبنان".

جدير بالذكر أن مصرف لبنان المركزي كان قد أكد في أغسطس/ آب، من العام الماضي، أنه لن يتمكن من دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة بقيامه بإيقاف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.