قائد فيلق القدس الإيراني يتحدث عن تحرير فلسطين بالكامل وعودة الإسرائيليين إلى أوروبا

دعا العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، الصهاينة إلى الرحيل عن فلسطين، مؤكدًا أن المقاومة تستهدف تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال قاآني: "أنصح الصهاينة بالعودة إلى أوروبا وأمريكا قبل بيع منازلهم هناك، وإعادة بنائها قبل أن تصبح باهظة الثمن".

تصريحات قاآني جاءت في كلمة له خلال مراسم مرور أربعين يوما على وفاة العميد محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس.

وأكد أن "رسالة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الدولية من الآن فصاعدا هي أنه يجب أن يكون لدى الفلسطينيين الخطط اللازمة لحكم كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أراضي عام 1948 وأراضي عام 1967 وأراضي غزة"، مشددا أنه "على الكيان الصهيوني أن يفكر في موعد تسليم السيطرة على الأراضي المحتلة للفلسطينيين".

وتحدث قاآني عن قدرات المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن معظم الصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون ضد الكيان الصهيوني كانت محلية الصنع، قائلا: "3000 صاروخ أطلقها الفلسطينيون على الأراضي المحتلة صنعوها بانفسهم".

وقارن قاآني بين الحرب الأخيرة على غزة، وبين ما كان من حرب عام 2008، والتي استغرقت وقتها 22 يوما، قائلا: "خلال الأيام الثلاثة الأولى من حرب غزة، تمكن الشعب الفلسطيني المضطهد من إطلاق ما يقارب ضعف عدد الصواريخ على الأراضي المحتلة في الأيام الثلاثة الأولى من حرب 22 يوما، وهذا الموضوع جزء من اقتدار جبهة المقاومة".

ولفت قاآني إلى أن "أعنف عمليات القصف الفلسطيني هو آخر الرشقات الصاروخية التي أطلقوها باتجاه الأراضي المحتلة".

وتعهد قائد فيلق القدس بدعم المقاومة، مؤكدا تشديد المرشد الأعلى في إيران على دعمها.