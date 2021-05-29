السعودية: تدمير زورقين مفخخين

قال التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إنه دمر زورقين مفخخين مسيرين مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

وبحسب موقع "العربية" أكد التحالف أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيرا إلى أنه أحبط عملية هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر، قبل أن يعلن عن تدميرهما.

وقد شهد ميناء الصليف في مارس/ آذار الماضي، تدميرا من قبل التحالف لزورق مفخخ تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية وقتها.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، متهما جماعة "أنصار الله" بإطلاقها من الأراضي اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.