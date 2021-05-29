تقارير إسرائيلية تقول إن رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب الأحد

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، سيزور تل أبيب غدا الأحد، وذلك لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فسيصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى إسرائيل غدا الأحد، لإجراء محادثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الموقع أن كامل سوف يجتمع مع نتنياهو ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي ومسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ولفت إلى أن زيارة عباس إلى تل أبيب ستعقبها زيارة إلى رام الله ولقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم قطاع غزة يوم الاثنين، لإجراء محادثات مع قادة حماس.

وكانت أنباء قد تواردت عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، غدا الأحد أيضا إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري حول القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وأوضح الموقع أن هذه الزيارة ستكون أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ عام 2008.

يشار إلى أن مصر كانت قد نجحت في قيادة تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تتضمن وقفا لإطلاق النار، دخلت حيز التنفيذ في اليوم الحادي عشر من بدء العدوان على غزة.