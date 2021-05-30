في السعودية.. حفل "خادش" حضره "مشاهير" تبحث عنهم السلطات

تحدثت وسائل إعلام سعودية عن مقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصفته بالـ "خادش" حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

وبحسب "قناة الإخبارية" السعودية، نقلت عن مصادر أن السلطات في المملكة تحاول ضبط المشاركين في حفل احتوى على بعض التصرفات الخادشة.

وأكدت أن السلطات ستضبط المشاركين، إضافة لمن روج ونشر مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالحفل، لافتين إلى أن المقاطع أحدثت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في حفل مخالف وشارك فيه عدد من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي ونشر ذلك عبر حساباتهم.(الإخبارية) — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 30, 2021

وأوضحت المصادر أن الحفل حدث به تجاوز من نوع آخر، حيث ضم عددا من الحضور خلافا للمسموح به من وزارة الداخلية للتجمعات، مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.