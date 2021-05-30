أسعار جديدة للبنزين والديزل في الإمارات بدءا من الثلاثاء المقبل

كشفت لجنة متابعة أسعار الوقود بالإمارات اليوم الأحد، عن ارتفاع ستشهده أسعار البنزين والديزل خلال شهر يونيو/ حزيران القادم.

ووفقا لموقع الإمارات اليوم فإن سعر لتر البنزين الممتاز 98 سيرتفع إلى 2.38 درهم، بعد أن كان سعر اللتر خلال مايو/ آيار الجاري 2.30 درهم.

أما سعر لتر البنزين "خصوصي 95" فسيرتفع إلى 2.27 درهم، بعد أن كان 2.18 درهم خلال الشهر الجاري، وهو ما سيحدث مع لتر الديزل، حيث سيرتفع إلى 2.30 درهم لللتر الواحد، مقابل 2.17 درهم الآن.

وقد أعلنت اللجنة أن هذه الأسعار سيتم العمل بها بدءً من الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر يونيو.

وتعد الأسعار الجديدة رابع تغيير في أسعار الوقود على التوالي، بعد أن استقرت الأسعار منذ أبريل/نيسان من عام 2020 حتى شهر فبراير/شباط 2021.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.