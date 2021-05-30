كل ما تريد معرفته عن حملة "معاشي باختياري" في السعودية

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حملة بعنوان "معاشي باختياري"، تتيح للمشتركين من خلالها الحصول على معاش تقاعدي.

ووفقا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية فإن الحملة تم إطلاقها هذا الأسبوع، وتستهدف أصحاب المنشآت والمشتركين في تأمين الاشتراك الاختياري.

#معاشي_باختياري

سجل في الاشتراك الاختياري لتحصل على معاش تقاعدي بعد ترك العمل https://t.co/ZJ1o5B8ZON pic.twitter.com/uy6R9QYooo — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) May 30, 2021

ما الفئات التي يحق لها الاشتراك؟

بحسب ما نشرته المؤسسة فإن الفئات التي يحق لها الشتراك هم أصحاب المهن الحرة، والمشتركون في نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي مع غيرهم، والعاملون في مجال الخدمات، والحرفيون.

أيضا فإن السعوديين العاملين خارج المملكة يحق لهم الاشتراك، شريطة ألا يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، وكذلك السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزاميًّا لنظام التأمينات، وكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

ما الشرائح التي يمكن الاشتراك فيها؟

تبدأ الشرائح التي يمكن للفرد الاشتراك فيها من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال،

مالذي يتحمله المشترك من تكلفة كل شريحة؟

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة إن نسبة ما يتحمله المشترك تبلغ 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك.

ماالميزات التي يتمتع بها المشترك في الحملة؟

أكدت المؤسسة أن المشتركين في حملة "معاشي باختياري" تطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا؛ فيستفيدون من عدة مميزات مثل: معاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

كيف يمكن التسجيل في الحملة؟

بخصوص التسجيل في الحملة أوضحت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو www.gosi.gov.sa