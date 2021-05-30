مشاجرة بين سيارتين في شوارع الكويت.. فيديو

وبحسب ما نشرته صحيفة المجلس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تيوتر"، فإن سيارة من نوع "وانيت" يقودها شاب، وأخرى من نوع "يوكن" يقودها مسن، قد نشب بينهما شجار على الطريق، ثم اكتمل بنزول كل منهما والاشتباك بالأيدي.

وزارة الداخلية: ضبط قائد مركبة استهتر وتعمد الاصطدم بمركبة أخرى. pic.twitter.com/UyPXy4b8Hr — المجلس (@Almajlliss) May 30, 2021

وقد أكدت وزارة الداخلية أنها ضبطت الشاب صاحب السيارة الـ"وانيت"، وهو قيد التحقيق.

وقد سارعت مجموعة من الشباب الذين رأوا التشابك من بدايته لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.